تداول 533 طن بضائع عامة ومتنوعة و90شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 533 طن بضائع عامة متنوعة، و90 شاحنة، و15 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر سفينتين.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 17 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين جديدة اليوم.

و سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 339 راكب بموانيها.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادرات شملت تداول 14 طن بضائع عامة ومتنوعة وشاحنة وسيارة ملاكي، وبلغت حركة الواردات تداول 591 طن بضائع عامة ومتنوعة، و98 شاحنة، و14 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وعلى متنها 19شاحنة بحمولة 220 طن بضائع عامة، و299 طن بضائع متنوعة ترانزيت إلى ليبيا، و14 سيارة ملاكي، و70 شاحنة فارغة، كما جرى تصدير شاحنة بحمولة 14 طن بضائع عامة، وسيارة ملاكي.