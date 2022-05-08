عبد ربه: أزمة باهر المحمدي انتهت مع جماهير الإسماعيلي

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، كواليس إنهاء الخلاف الذي استمر لفترة طويلة بين باهر المحمدي، مدافع وقائد الفريق مع الجماهير، وذلك بعد تقديم الإعتذار عقب الفوز في مباراة المصري.

وقال عبد ربه في تصريحات تلفزيونية «نحمد الله على فوز الإسماعيلي أمس على المصري، وأهم من الفوز هو ظهور الروح وهي رسالة للاعبين أن يقاتلوا والفوز سيأتي»

وأوضح «ما جرى بيني وبين باهر المحمدي، أن الظروف ليست على ما يرام بينه وبين الجماهير، وسلاح الإسماعيلي هو الجمهور»

وشدد «خلال الفترة الماضية لم تكن الظروف بين باهر والجماهير جيدة وهذا أمر طبيعي، وأنا بالأمس كنت أريد حل هذا الأمر، حتى عندما دفعته لكي يذهب ليحيي الجماهير ولكن اللاعب كان مضغوطًا»

وأتم «لا أحد يحصل على ضمانات في كرة القدم، نعمل من أجل نادينا ولا أستطيع أن أقول إننا حصلنا على وعود بالاستمرار، ولكني أتمنى الاستقرار والبناء على ما حدث في مباراة المصري، نحن أسرة واحدة وهذا وضع استثنائي ونحتاج لتكاتف الجميع»