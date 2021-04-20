البيت الأبيض: مجموعة السبع تتعهد بمواصلة وتكثيف الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا

أفاد البيت الأبيض بأن قادة مجموعة السبع أصدروا بيانا مشتركا، اليوم الأحد، تعهدوا فيه بمواصلة وتكثيف المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بالإضافة إلى دعم أمنها الاقتصادي والطاقة والأمن السيبراني، وذلك في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشر على موقعه: "أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزم بلاده القوي على حماية سيادتها وسلامة أراضيها"، مؤكدا أن الهدف الأكيد لأوكرانيا هو ضمان الانسحاب الكامل للقوات والمعدات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا وتأمين قدرتها على حماية نفسها في المستقبل.

وأكد البيان التزام أوكرانيا بالعمل عن كثب مع أعضاء مجموعة السبع لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في أوكرانيا في مواجهة التحديات والتدمير الهائل للبنية التحتية الحيوية، وتعطيل طرق الشحن التقليدية للصادرات الأوكرانية.

ودعا البيان جميع الشركاء للانضمام إلى دعم الشعب الأوكراني واللاجئين ، ومساعدة أوكرانيا في إعادة بناء مستقبلها، مجددا إدانته للعملية العسكرية الروسية، وأكد قادة الدول الأعضاء الالتزام بالتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك عن طريق التخلص التدريجي أو حظر استيراد النفط الروسي.

وفي سياق متصل، أعلنت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن بلادها ستواصل تزويد أوكرانيا ببيانات استخباراتية، لافتة إلى أن كيفية استخدام هذه المعلومات تعود للجيش الأوكراني.

وقالت جرينفيلد، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إن "واشنطن تعمل على تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا، وكذلك اتخاذ موقف أفضل على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع أوكرانيا وغيرها لتوثيق الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب، مشددة على أن روسيا عزلت نفسها على الصعيد الدولي وأصبحت دولة منبوذة.