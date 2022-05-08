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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، أول يوم تتداولات بعد 9 أيام أجازة بمناسبة عيد الفطر، بينما تباينت باقي العملات الأجنبية، ووفقا لآخر تحديث للبنك المركزي فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 18.44 للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 19.52 جنيه للشراء، و19.62 لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 23.19 جنيه للشراء، و23.30 جنيه لسعر البيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.91 جنيه للشراء، وسعر البيع سجل 4.94 جنيه، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 60.18 جنيه للشراء و60.55 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.45جنيه للشراء، و18.51 جنيه لسعر البيع.

وثبت سعر صرف اليورو مسجلا 19.34 جنيه للشراء، وارتفع لسعر البيع 6 قروش مسجلا 19.61 جنيه، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني 35 قرشا ليسجل 22.65 جنيه للشراء، و22.91 جنيه لسعر البيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي 57.86 جنيه للشراء، و60.34 جنيه لسعر البيع.

ووفقًا لتعاملات بنك مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 18.45 جنيه للشراء و18.51 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف اليورو ليسجل 19.34 جنيه للشراء، بينما ارتفع لسعر البيع 6 قروش مسجلا 19.61 جنيه، وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني 39 قرشا ليصل إلى 22.65 جنيه للشراء وهبط 35 قرشا لسعر البيع مسجلا 22.91 جنيه.

وثبت سعر الريال السعودي عند 4.91 جنيه للشراء و4.93 جنيه للبيع وسجل سعر صرف الدينار الكويتى 57.87 جنيه للشراء و60.34 جنيه لسعر البيع.