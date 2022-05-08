عقيد أوكراني: على كييف تقديم تنازلات لروسيا لوقف القتال

قال قائد اللواء 36 مشاة البحرية للجيش الأوكراني، فلاديمير بارانيوك، والذي استسلم مع قواته للجيش الروسي فى ماريوبل، إن كييف لم تفي بوعودها لتقديم الدعم للقوات المحاصرة في ماريوبل.

وأضاف بارانيوك - في تصريحات خاصة أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد - أن كييف دعتنا للصمود، وأكدت أن هناك قوات آتية لكسر الحصار ومساعدتنا، في حين أعلن مسؤولون حكوميون استحالة إنقاذ العسكريين الأوكرانيين في ماريوبول".

وتابع : "لقد وعدونا ببعض المساعدة لكنها لم تأت، مما دفعنا إلى الخروج باتجاه وحداتهم في أزوفستال".

وأشار إلى أن أوكرانيا يجب أن تقدم تنازلات لوقف هذا النزاع، مثل عدم الانضمام للناتو، وضمانات عدم الاعتداء"، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك أطراف ضامنة تستطيع تأكيد تلك الاتفاقيات".

يذكر أن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت في وقت سابق، أن 1350 عسكريا، بينهم أكثر من 160 ضابطا، من مشاة البحرية الأوكرانية "اللواء 36" في ماريوبول ألقوا أسلحتهم واستسلموا لقوات الجمهورية.