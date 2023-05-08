أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق التي تخوض مباراة الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

ويغيب عن المباراة رمضان صبحي بسبب إصابته بنزلة برد شديدة.