البرهان: قوات الدعم السريع نهبت البنوك والسفارات ومنازل المواطنين

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن الحديث لا يدور الآن عن العمل السياسي، خلال تفاوض الجيش ضمن أي مبادرة لوقف الاقتتال في السودان، مشيرًا إلى أنه يدور حول وقف القتال، ووقف العمليات العسكرية، وعودة الطمأنينة للمواطنين.



وأضاف «البرهان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ملف اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار لن يعود في ظل انتشار هؤلاء العصابات في أسطح المنازل وداخل منازل المواطنين، معظم البنوك تم نهبها، والسفارات تم نهبها، ومؤسسات الخدمة العامة تم نهبها، حتى البعثات الدبلوماسية الاتحاد الافريقي واليونيسيف والهلال الأحمر كله تم نهبه بواسطة عصابات الدعم السريع».



وأكمل: «المسألة الرئيسية الممتدة هي تمدد العناصر الإجرامية من قوات الدعم السريع إلى الاحياء السكنية، وهناك مجموعات موجودة في الأحياء السكنية وتمارس أعمال العنف والاغتصاب وكل فعل ذميم على المواطنين، وخروجهم من المناطق السكنية، وخروجهم من مناطق الخدمات هي الأسس الصحيحة لأي وقف لإطلاق النار».