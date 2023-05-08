 اعتقال 15 شخصا بعد هجوم استهدف حملة انتخابية للمعارضة التركية - بوابة الشروق
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اعتقال 15 شخصا بعد هجوم استهدف حملة انتخابية للمعارضة التركية

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 مايو 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: الإثنين 8 مايو 2023 - 10:14 م

أفادت وكالة الأنباء التركية (دوغان) التابعة للدولة، باعتقال خمسة عشر شخصا وخضوعهم للتحقيق، اليوم الاثنين، في أعقاب الهجمات التي وقعت خلال حملة انتخابية لعمدة مدينة اسطنبول التركية أكرم إمام أوغلو.

وتوقفت فعاليات الحملة في مدينة أرضروم الواقعة بشرق تركيا، إثر قيام بعض الأشخاص برشق العمدة بالحجارة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

من جانبه، اتهم إمام أوغلو، الشرطة التركية بعدم اتخاذ أي إجراء.

تجدر الإشارة إلى أن إمام أوغلو، هو سياسي تابع لأكبر حزب معارض في البلاد، وهو يدعم المرشح الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو في حملته الانتخابية.

وحال فوز المعارضة في انتخابات الرئاسة التركية المقررة في 14 مايو الجاري، سيتولى إمام أوغلو منصب نائب الرئيس.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن تكون الانتخابات سباقا متقاربا بين رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي، وكليتشدار أوغلو، الذي يخوض الانتخابات كمرشح لتحالف من ستة أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.


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