القناة 12 العبرية عن مصدر مطلع: حياة 3 محتجزين إسرائيليين في خطر شديد

نقلت القناة «12» العبرية عن مصدر مطلع قوله إن حياة 3 محتجزين إسرائيليين في «خطر شديد»، موضحًا أن اثنين منهم أجنبيان والثالث إسرائيلي.

وأشار إلى أن «المحتجزين الأجانب الذين لا تزال حالتهم موضع شك هما: بينتا ناتافونج، وهو مواطن تايلاندي، وبيبين جوشي، وهو مواطن نيبالي».

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه تم التأكد من أن 21 محتجزًا إسرائيليًا ما زالوا على قيد الحياة، في حين مازال مصير 3 آخرين غير واضح.

وفي خطاب عبر تقنية الفيديو تم نشره على منصة «إكس»، أكد نتنياهو على أن إسرائيل لا تملك معلومات مؤكدة بشأن مصير الرهائن الثلاثة الآخرين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تسبب، الثلاثاء، بصدمة في إسرائيل بتعليقاته التي أشار فيها إلى أن 3 من المحتجزين في غزة قد لقوا حتفهم.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية، بوجود «قلق كبير بشأن حياة» المحتجزين الثلاثة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن جثث 35 محتجزًا، تم التأكد رسميا من وفاتهم، ما زالت محتجزة أيضا في قطاع غزة.