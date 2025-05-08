الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن المحادثات المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، في موسكو اليوم الخميس، ستكون محادثة مطولة، وبصيغ مختلفة، بما في ذلك محادثة فردية.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، من قناة "روسيا 1"، متحدثا عن المحادثات بين بوتين وشي في موسكو، "سيكون هناك، بالطبع، حوار ضيق، ورغم أن مفهوم الحوار الضيق بحد ذاته قد لا يكون ذا فائدة تُذكر للعلاقات الروسية الصينية، فإنه سيكون موسعا للغاية هناك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "ستُعقد مفاوضات بين الوفدين، ويعقد الزعيمان اجتماعا منفصلا، وسيقيمان حفل شاي منفصلا، وغداء منفصلا، لذا، ستكون هذه محادثة مطولة بأشكال مختلفة، بما في ذلك لقاءات ثنائية بالطبع."

وقال شي جين بينج، لوكالة "شينخوا" الصينية، إنه يتوقع إجراء محادثة معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفا: "المحادثات ستتناول قضايا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، أمس الأربعاء نحو الساعة 6:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.