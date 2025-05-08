أكسيوس: أمريكا وإسرائيل تحاولان إقناع الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة غزة الخيرية الجديدة

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، إن المحادثات جارية لتولي المدير السابق لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، رئاسة مؤسسة غزة الخيرية الجديدة، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وعُيّن بيزلي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، مديرًا لبرنامج الأغذية العالمي خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظلّ في منصبه حتى ديسمبر 2023، ويحظى باحترام كبير في الأوساط الإنسانية وضمن منظومة الأمم المتحدة.

وبحسب «أكسيوس»، فمن شأن رئاسة بيزلي لمؤسسة غزة الخيرية الجديدة (GHF) أن تمنح المؤسسة مصداقية كبيرة، وتُقنع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى بالتعاون معها.

لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة، أعلنت أنها لن تتعاون مع المؤسسة الجديدة، لأن آلية عملها «تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية».

وفي ذات الوقت، تحاول واشنطن وتل أبيب إقناع الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة غزة الخيرية، وتحويل أي تبرعات أو تمويل إليها.

وأشار موقع «أكسيوس»، إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قدّم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، بشأن خطة المؤسسة الجديدة.

وذكر الموقع أن ويتكوف، أطلع دبلوماسيين أمريكيين أعضاء بوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس، على الخطة.

وأفاد مصدر بأن «المؤسسة مستقلةٌ ويقودها مدنيون»، وذكر أنها «تهدف إلى تكملة عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التقليدية، لا أن تحل محلها».

وواصل المصدر: «هدفنا هو المساعدة في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها بشكل آمن وفعال وعلى نطاق واسع».

لكنه نوه أن «نقطة الخلاف الرئيسية تكمن في كيفية ضمان عدم اعتراض حماس للمساعدات التي تدخل إلى غزة، وأن المساعدات ستتدفق مباشرة إلى المدنيين».



