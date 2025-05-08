ملك المغرب يطلق مشروعا لتأمين بلاده من الكوارث

أطلق ملك المغرب محمد السادس برفقة ولي العهد الأمير الحسن، الأربعاء، أعمال منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في غضون 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم، بهدف الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.

ويهدف المشروع لحصول كل جهة (محافظة) على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية من خيام و أغطية وأسرة وأدوية ومواد غذائية، وذلك من أجل مواجهة الكوارث مثل الفيضانات والزلازل والمخاطر الكيماوية والصناعية أو الإشعاعية.

ويشمل المشروع إنشاء أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات، حيث ستشكل هذه المنصة جزءا من برنامج متكامل يشمل إنجاز 12 منصة في كل محافظات المغرب.

ويهدف المشروع لتخزين المواد والتجهيزات بهذه المنصات من أجل تأمين استجابة سريعة لصالح السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة.