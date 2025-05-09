محافظ الإسكندرية يواصل جولاته بالكيلو 21 ويُغلق ويُشمّع محالًا ومقاهي مخالفة

واصل أحمد خالد محافظ الإسكندرية، جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تفقد اليوم منطقة الكيلو 21 وشاطئ النخيل بمنطقة 6 أكتوبر بنطاق حي العجمي، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للأوضاع لمراقبة عدم عودة الإشغالات مرة أخرى وتلافي جميع الملاحظات السابقة التي تم رصدها خلال جولته المفاجئة الأولى للكيلو 21.

وخلال جولته أسفل كوبري الكيلو 21، تابع المحافظ أسعار السلع وجودة المعروضات، وشدد على ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

كما أصدر توجيهاته بغلق وتشميع جميع المحال والمقاهي المخالفة، بعد ثبوت استحواذها على أجزاء من الرصيف العام بالمخالفة للقانون، وذلك بعد إنذارها مسبقًا خلال جولته السابقة.

وأكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية ضرورة التحفظ على كافة الإشغالات والسلع المضبوطة ومصادرتها، خاصة ممن تم إنذارهم مسبقًا بعدم تكرار المخالفات، مع توجيه البائعين ببيع السلع بأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، كلّف المحافظ الجهات المعنية بإزالة كافة الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، كما وجّه بتنظيم المواقف العشوائية المحيطة بوحدة مرور الكيلو 21، وفتح مسارات كوبري الكيلو 21 في الاتجاهين، والتشديد على منع ركن السيارات عند مداخل ومخارج الكوبري لتحقيق السيولة المرورية، خاصة مع كونه طريقًا رئيسيًا مؤديًا إلى الساحل الشمالي.

كما شدد خالد على إزالة كل الإشغالات أسفل الكوبري حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة والحد من تواجد المشردين أسفل الكوبري بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وكذلك إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني وسحب تراخيص المركبات المخالفة لمنع التكدس المروري بالمنطقة في اتجاه الساحل الشمالي والعكس.

وحرص محافظ الإسكندرية على تفقد منطقة 6 أكتوبر وشاطئ النخيل بنطاق حي العجمي، والاستماع إلى شكاوى المواطنين لاسيما مع اقتراب فصل الصيف حيث يتوافد أعداد كبيرة من المصطافين. واستمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة والإشغالات والنظافة. وكلّف بمراجعة الموقف القانوني لتحويل الوحدات السكنية إلى تجارية، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي من خلال مراجعة عقود الكهرباء للمستأجرين، للحد من هذه الظاهرة.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ الإسكندرية على المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفاته السابقة ومحاسبة المقصرين تجاه عدم تنفيذها وكذلك تحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، واتخاذ الإجراءات العاجلة لعدم عودتهم وتكرارها مرة أخرى في إطار تحسين جودة الحياة في مختلف أحياء الإسكندرية.