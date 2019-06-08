قائد نيجيريا: اللياقة البدنية ستحسم لقب أمم أفريقيا

يرى جون أوبي ميكيل قائد منتخب نيجيريا أن اللياقة البدنية ستلعب دورًا حاسمًا في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تنطلق في القاهرة الشهر الجاري.

وقال ميكيل في تصريحات لصحيفة"ليدرشيب"النيجيرية، أن الموسم الشاق الذي عانى منه اللاعبين المحترفين في كل المنتخبات سيلقي بظلاله على المنافسات، خاصة وأن درجة الحرارة تكون مرتفعة في ذلك الوقت في مصر.

وأضاف ميكيل أنه أدرك ذلك الأمر في أخر نسخة فاز بها المنتخب النيجيري لكأس الأمم الأفريقية في 2013، حيث أن اللياقة البدنية العالية لزملائه منحتهم اللقب أمام بوركينا فاسو.

وتابع ميكيل: "حينما تتحدث عن كأس الأمم الأفريقية، فأن اللياقة البدنية تشكل 80% من هوية الفريق الفائز بالبطولة".

وقال نجم تشيلسي السابق: "هذا مانفعله الأن، نتدرب مرتين يوميًا، اذا كنت تريد الفوز باللقب، فعليك أن تفعل أشياء مثل هذه".

وأبدى ميكيل سعادته بالروح العالية بين زملاءه في معسكر المنتخب استعدادًا للبطولة.

وقال ميكيل: "أنا سعيد لأن كل لاعب في الفريق يريد أن يبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى النهائي والفوز بالبطولة، لكن علينا أن نكون هادئين وأن لا ننظر إلى الفرق الأخرى".

ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية إلى جانب كل من مدغشقر وغينيا وبوروندي.