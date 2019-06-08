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أبها يتعاقد مع النيجيري جابرييل

د ب أ
نشر فى : السبت 8 يونيو 2019 - 10:10 م | آخر تحديث : السبت 8 يونيو 2019 - 10:10 م

أعلن مجلس إدارة نادي أبها السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، التعاقد مع النيجيري روبن جابرييل لمدة موسم رياضي واحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريدة حاء فيها :"أبها يتعاقد مع اللاعب النيجيري روبن جابرييل".

ومثل جابرييل المنتخب النيجيري في كأس العالم 2014 بالإضافة إلى تمثيله صفوف نادي بوافيستا البرتغالي وكووبيون بالوسيورا الفنلندي.

من جانبه أعرب اللاعب النيجيري عن سعادته بالانضمام لصفوف أبها ولعبه بدوري المحترفين السعودي.

يشار إلى أن أبها توج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ليضمن صعوده إلى دوري المحترفين.


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