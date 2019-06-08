باكستان: مقتل 4 جنود في انفجار قنبلة قرب الحدود مع أفغانستان





قُتل أربعة أفراد من الجيش الباكستاني في انفجار قنبلة أمس أمس الجمعة، في المنطقة القبلية الشمالية الغربية التي تتاخم أفغانستان.

وذكر الجيش أن ثلاثة ضباط وجنديا قُتلوا عندما انفجرت قنبلة في خاركامار بمنطقة وزيرستان الشمالية القبلية.

وقالت هيئة العلاقات العامة للخدمات الداخلية وهي الجناح الإعلامي للجيش في بيان "استهدف الإرهابيون مركبة عسكرية بعبوة ناسفة زُرعت على الطريق".

وذكر رئيس الوزراء عمران خان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "أحي تضحيات وشجاعة جنودنا في الحفاظ على سلامتنا. الدولة بأسرها تقف وراءهم".

وكان الجيش قد قال الأسبوع الماضي إن النشاط الإرهابي انتقل إلى المنطقة القبلية التي تتاخم أفغانستان. ووقع الهجوم الأحدث في نفس المنطقة، حيث كانت القوات تجري عمليات تفتيش وتنفذ اعتقالات.

وذكرت هيئة الخدمات الداخلية أن عشرة أفراد من قوات الأمن قُتلوا وأصيب 35 خلال الشهر الماضي، من بينهم الضحايا الذين سقطوا أمس الجمعة.