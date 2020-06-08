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إسرائيل تلغي الرسوم الجمركية وضرائب الشراء على مجموعة من المنتجات

علم إسرائيل
علم إسرائيل
تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 8 يونيو 2020 - 12:40 ص | آخر تحديث : الإثنين 8 يونيو 2020 - 12:40 ص

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية إسرائيل كاتس بشكل دائم على إلغاء الرسوم الجمركية وضرائب الشراء على منتجات وسلع بقيمة 45ر1 مليار شيكل في العام.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن بيان لمكتب نتنياهو قوله أمس الأحد إن المنتجات تشمل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والملابس ومنتجات الأطفال الرضع.

كما اتفق نتنياهو وكاتس على تمديد فترة الاستحقاق لمعاشات البطالة لمدة 35 يوما إضافية.

وتستهدف هذه الخطوة إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي الذي تضرر بشدة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


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