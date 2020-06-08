برادلي: أبو تريكة لاعب عظيم وعبد الله السعيد ليس مثله  

كشف بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، عن السبب وراء عدم ضمه لأبو تريكة منذ بداية في تدريب الفراعنة.

وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: "حينما وصلت إلى مصر سمعت من العديد من الأشخاص أن تريكة كبر في العمر ولا يلعب كثيرًا مع الأهلي، لكن بعد ذلك بدأ يلعب، بعدها قلت للمساعدين أنني أعتقد أنه لم يكبر وأنه مميز، ولديه عين ثاقبة في المباريات".

وتابع: "لذا أدركت أننا يجب أن نعيده مرة أخرى للمنتخب، لدي احترام كبير لأبو تريكة، لأنني حينما لم أختاره لم يتشكى وقال لي أنا سأكون معك حينما تحتاجني".

وواصل: "بعدها ذهبت لتمرين الأهلي، وطلبت من أبو تريكة أن نتحدث في اجتماع منفرد بيننا، كان الاجتماع هادئًا، حينها علمت أنه يمكن أن يكون أخي ويمكن أن يكون القائد في الملعب".

"أنا أحب أبو تريكة هو رجل عظيم وشخص دؤوب وعمل بجد حتى يطور لياقته البدينة، لذا دائمًا أشعر أنه لاعب عظيم جدًا وأدى أداء عظيم أثناء تواجدي في مصر".

وعن المقارنة بين تريكة وعبد الله السعيد أتم: "هذا سؤال صعب أعتقد أن أبو تريكة لديه عين متميزة لتمرير الكرة بشكل بارع، لديه القدرة أن يحرز أهداف فريدة، عبد الله السعيدة ليس مميزًا بقدر أبو تريكة بالطبع يمتلك عقلية متميزة وهو بارع في التسديد".