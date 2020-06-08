حماس تنتقد محاكمة الأردن 5 أشخاص لتخطيطهم عمليات طعن ضد إسرائيليين

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محاكمة الأردن، اليوم الاثنين، خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لعمليات طعن ضد إسرائيليين، وقالت إن أحدهم فلسطيني معتقل في السجون الإسرائيلية.

وصرح الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن الحركة "تستغرب ما صدر اليوم عن محكمة أمن الدولة الأردنية من محاكمة أسير فلسطيني معتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي وعدد من أقاربه على خلفية أعمال مقاومة للعدو".

وأكد برهوم أن "فلسطين هي القضية المركزية للأمة بمستوياتها كافة الرسمية والشعبية وواجبهم جميعا إسناد شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده، ودعم مقاومته ومناهضة كل مشاريعه ومخططاته وليس تجريم ومحاكمة من يقوم بهذا الواجب".

وأضاف برهوم "نؤكد مجددا أن عدونا المشترك أردنيين وفلسطينيين وكل دول المنطقة، هو هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الإحلالي ومشاريعه التي تستهدف النيل من الأمة ومقدراتها وشعوبها وأنظمتها".

ودعت حماس إلى "مواجهة المؤامرات والمشاريع التصفوية التي يحاول هذا العدو (إسرائيل) فرضها علينا وعلى دول المنطقة، لذلك نستهجن أن تتم هذه المحاكمة في الوقت الذي يسعى الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة وغور الأردن وتهويد (المسجد) الأقصى".

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن محكمة أمن الدولة أصدرت اليوم حكما يقضي بسجن 5 متهمين بينهم فار من وجه العدالة بالأشغال المؤقتة 5 سنوات لكل منهم بسبب تخطيطهم لتنفيذ عمليات طعن ضد إسرائيليين في مدينة القدس باستخدام أسلحة بيضاء.