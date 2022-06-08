إسبانيا والبرتغال تحصلان على موافقة الاتحاد الأوروبي على دعم توليد الكهرباء

حصلت إسبانيا والبرتغال على موافقة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء للبدء مباشرة في دعم توليد الكهرباء وسط ارتفاع تكلفتها للمستهلكين.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر في بيان إنه بموجب هذه الخطط، يمكن أن تساعد إسبانيا والبرتغال المستهلكين "المتضررين بشدة جراء ارتفاع أسعار الكهرباء بسبب غزو روسيا لأوكرانيا".

ومن المقرر أن تخفض، الإجراءات المؤقتة التي تقدر بـ 3ر6 مليار يورو (8ر6 مليار دولار) لإسبانيا و 1ر2 مليار يورو للبرتغال، تكاليف توليد الكهرباء للموردين في سوق الطاقة بشبه جزيرة أيبيريا.

والهدف من ذلك هو نقل المدخرات التي حققها منتجو الكهرباء عن طريق الوقود الأحفوري إلى المستهلكين. ومن المقرر أن يتم الإبقاء على الدعم، الذي يأتي على هيئة منح، حتى 31 مايو 2023.

وتواجه مدريد ضغطا شديدا من السكان لمواجهة تكاليف الطاقة الاستثنائية المرتبطة بارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة في إسبانيا الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وضغط رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقوة من أجل إصلاح أوسع نطاقا في سوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن سعر الكهرباء يجب أن يتم فصله عن تكلفة الغاز ومصادر الوقود الأحفوري الأخرى.

وفشلت إسبانيا في ذلك حتى الآن، حيث واجهت مقاومة من ألمانيا وهولندا من بين دول أخرى، لكنها حصلت على منح إلى جانب البرتغال لوضع حدود قصوى خاصة مؤقتة على الأسعار.