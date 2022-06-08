الرئيس الفنزويلي يزور الجزائر غدا

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كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سيزور الجزائر غدا الخميس، بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حيث من المقرر أن يبحثا الملف الفلسطيني والصحراء الغربية والعلاقات بين البلدين.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأربعاء، أن الرئيسين سيبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب ملفات ذات الاهتمام المشترك.

وترتبط الجزائر وفنزويلا بعلاقات مميزة، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين في المسائل الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة مادورو للجزائر بعد انتهاء زيارته لتركيا التي دامت يومين، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان.

يذكر أن مادورو كان قد زار الجزائر في عامي 2015 و2017.

ويشار إلى أن شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني تستعد لاستئناف استيراد النفط الخام الفنزويلي بعد عامين من التوقف على خلفية تخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا، وفقا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن إيني حجزت ناقلتي نفط بشكل مؤقت لنقل النفط الخام من فنزويلا خلال يونيو الحالي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا في إطار المساعي الرامية إلى زيادة الإمدادات في سوق النفط العالمية بعد قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الروسي خلال ستة أشهر.