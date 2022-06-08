وزير الصحة الألماني يزور أوكرانيا غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوجه وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى أوكرانيا غدا الخميس.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء في ندوة شبكة الأطباء التي نظمتها صحيفة "راينيشه بوست" في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وأوضح لاوترباخ أنه سيلتقي هناك نظيره الأوكراني وقال إنه سيبحث في الزيارة كيفية تحسين الرعاية المقدمة للمصابين، وسيبحث أيضا كيفية تحسين زراعة الأطراف الصناعية للأشخاص الذين فقدوا سيقانهم أو أيديهم في الحرب ولاسيما بالنسبة للأطفال.

ووصف لاوترباخ الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها "حرب عدوان بربرية ومدمرة وغير عادلة" وأكد أنها تخلو "من التمدن ويجب إدانتها بكل صيغة".

يشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة التنمية سفنيا شولتسه زارتا كييف في وقت سابق، كما أن وزيرة الدولة الألمانية للثقافة كلاوديا روت زارت أوديسا قبل وقت قصير.

وسبق ذلك قدوم زعيم المعارضة الألمانية فريدريش فريتس ورئيسة البرلمان الألماني بيربل باس إلى كييف.