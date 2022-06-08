عاد المغني المغربي سعد لمجرد، لتصدر محركات البحث من جديد، بعد تصدره التريند لفترة طويلة؛ بسبب أغنية "من أول دقيقة" مع المطربة اللبنانية إليسا التي حققت 107 ملايين مشاهدة خلال شهر واحد فقط.

وكشف لمجرد، عن كواليس وأسرار حياته الفنية، في لقاء تليفزيوني في برنامج "صدى الملاعب" على قناة mbc" " السعودية، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه هاجر لأمريكا في وقت سابق للاعتماد على نفسه، وعمل في عدة وظائف، حتى يصبح إنسانا عصاميا.

وأضاف لمجرد، خلال اللقاء، أن هجرته إلى أمريكا علمته الكثير، ثم بعد ذلك بدأ مرحلة جديدة بمشاركته في برنامج المواهب "سوبر ستار"، والذي يمثل المحطة الثانية المهمة في حياته، بعد حصوله على المركز الثاني عقب مساندة الجمهور له.

ولم يتمالك لمجرد دموعه على الهواء بعد عرض صورة لوالده الفنان البشير عبده، قائلا إنه يعتبره قدوته، وأهم شخص في حياته تعلم منه الكثير، معبرًا عن افتقاده في هذه الأيام.

وأوضح لمجرد، أنه قرر إنتاج الأعمال الفنية لنفسه؛ لذلك عاد إلى الهجرة وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية.

وأشار إلى أن أغنية "إنتٍ باغية" هي أولى أغانيه التي حققت نجاحا عربيا كبيرا، وأنه لا يريد أن يكون أنانيا ويقدم لهجة واحدة؛ لذلك يقدم أغاني مغربية ومصرية للوصول إلى جميع الوطن العربي.

وأعرب عن سعادته بالغناء مع عدد من الفنانين الذين كان يحبهم قبل ذلك مثل صابر الرباعي وريدوان وإليسا وكذلك محمد رمضان.