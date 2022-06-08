رئيس وزراء سريلانكا يطلب من مديرة صندوق النقد الدولي إيفاد بعثة على مستوى الخبراء لبلاده

طلب رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسنجه من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إيفاد بعثة على مستوى الموظفين لزيارة الدولة الجزيرة "في أقرب وقت ممكن" للتوصل لاتفاق ربما يساعد في الإفراج عن الأموال التي تشتد الحاجة إليها للتغلب على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وذكرت الوحدة الإعلامية التابعة لرئيس الوزراء، في بيان، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تحدث مع جورجيفا مساء أمس، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وقال رئيس الوزراء، إن المفاوضات المتعلقة بالتمويل المرحلي كانت تعتمد على سريلانكا وإبرام صندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى هيئة الموظفين.

وأعربت جورجيفا، عن استعدادها لدعم سريلانكا في هذه الأوقات الصعبة.

وكان رئيس وزراء سريلانكا، قد ذكر أمس الثلاثاء، أن بلاده تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لضمان استقرار الحياة اليومية، ومليار دولار آخر لتعزيز الروبية، في الأشهر الستة المقبلة.