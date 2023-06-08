الرئيس السيسي: شرف كبير أن تتولى مصر قيادة تجمع كوميسا في العامين الماضيين

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد في العاصمة الزامبية لوساكا، للمشاركة في أعمال القمة الـ22 لتجمع قمة كوميسا.

وتوجه خلال كلمة ضمن فعاليات قمة «كوميسا» الـ22 في العاصمة الزامبية لوساكا، اليوم الخميس، في مستهل حديثه بخالص التقدير إلى نظيره الزامبي الرئيس هاكيندي هيشيليما، على ما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأكد أن «الأمر ليس بالمستغرب على شعب زامبيا المضياف»، متوجهًا بالشكر إلى فريق عمل الأمانة العامة لتجمع «كوميسا» على حسن الترتيب لفعاليات اجتماع اليوم.

وأكمل: «لقد كان شرفا كبيرا أن تتولى مصر قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين، في فترة شديدة»، قبل أن يقطع غياب الترجمة كلمة الرئيس، ويضطر المنظمون للتوقف بضعة دقائق من أجل إصلاح الوضع.

ويشارك الرئيس السيسي، في أعمال القمة الـ22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا» بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي تشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا أنجولا وموزمبيق.

وتركز قمة الكوميسا - التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية - على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.