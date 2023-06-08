عادل عبدالرحمن: «الأهلي يحتاج إلى كوماندوز في المغرب»

قال عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، إنه لا يخشى تماما على الفريق الأحمر، في حال وجود عدالة تحكيمية داخل الملعب في مواجهة الوداد المغربي، مشيرا إلى أن الفريق تعرض لظلم واضح في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات تليفزيونية: "هذا الجيل يعاني فقط من عدم لعب الكثير من المباريات أمام جماهير كبيرة، ويجب على اللاعبين اليقظة دائما والتركيز والاعتماد على المرتدات من أجل إحراز الأهداف".

وتابع: "فريق الوداد جيد لكن هناك بعض العيوب الدفاعية، وحسين الشحات قدم مستوى كبيرًا وخروجه من المباراة كان خاطئا، وأسوأ مكسب تحقق هو الـ2-1، في ظل قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، وكانت نتيجة 1-0 أفضل للأهلي".

وواصل: "الأهلي أفضل فنيًا وفوزه في القاهرة ليس سيئًا، ويجب على اللاعبين التركيز طوال الـ90 دقيقة، والتفوق في الثنائيات قدر الإمكان، وكولر سيقوم بالتخطيط للمباراة بشكل جيد وتقسيم اللقاء على مراحل، مع عمل عدة سيناريوهات مختلفة".

وأكمل: "الأهلي يحتاج إلى «كوماندوز» في المغرب، يجب عليهم أن يذهبوا من أجل الفوز، بمعنى أنهم (يموتوا نفسهم)".

وأتم: "أٍتمنى الفوز للأهلي في لقاء الوداد المغربي وتحقيق البطولة".