حزب الله يحقق إصابات في استهداف مقرات عسكرية شمال إسرائيل

أعلن "حزب الله"، السبت، تحقيق إصابات في استهداف مقرات عسكرية شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات الأخيرة ضد قرى جنوبي لبنان.

وقال الحزب، وفق بيان، إن مقاتليه "قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل براجمة من ‏صواريخ فلق 2"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي بيان آخر، تحدث الحزب عن استهداف مقاتليه "مبنى تابع ‏للاستخبارات العسكرية (الإسرائيلية) في مستعمرة مسكاف عام، بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة، ما أدى إلى ‏تدميره واشتعال النيران فيه، وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح".

وأشار إلى استهداف "مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال، بالأسلحة ‏الصاروخية".

وأوضح الحزب أن تلك الاستهدافات جاءت "ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء الأخير على بلدات مركبا وعيترون والخيام" جنوبي لبنان.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي فورا على ما ورد في بيانات "حزب الله".

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) عن استهدف إسرائيلي لأطراف بلدتي الضهيرة ويارين في القطاع الغربي، إضافة لغارة عنيفة على بلدة الخيام.

كما استهدفت درون إسرائيلية بصاروخين موجهين محيط "محطة وحيد" في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، مسجلة إصابات، وفق الوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها "تتضامن مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل.