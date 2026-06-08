رئيس مركز معلومات تغير المناخ: التذبذبات الحرارية تؤثر سلبًا على الصحة العامة والزراعة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شهري بؤونة _ العاشر من التقوم المصري_، وأبيب_الحادي عشر من التقوم المصري_ ، الموافقان للفترة الممتدة من 8 يونيو وحتى 6أغسطس، مشهوران بارتفاع درجات الحرارة منذ القدم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، إلى التذبذبات المناخية، واختلاف درجات الحرراة يوميًا خلال فصل الصيف، قائلًا: «دا اسمه تذبذبات حرارية ودا اللي بيعمل معايا مشاكل في الزراعة وفي الصحة العامة».

وأكمل: «موضوع التذبذبات الحرارية هو أهم سمات تغير المناخ في مصر وليس أمطار أو حرارة عالية بس علشان كدا دائمًا وأبدًا العلاج الوحيد لهذا الأمر هو الإنذار المبكر».

وأوضح أن مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، يُصدر بيانًا يوميًا، لتحذير المزارعين من التذبذبات العالية وارتفاع درجات الحرارة، وتحركات الرياح.

وأشار إلى نشاط الرياح الشمالية بالأمس والتي أدت لتلطيف الأجواء، معقبًا: «لو كانت جنوبية جافة دافئة كانت زودت الحرارة وهكذا».

وأكد على خبرة المزارع المصري في إدارة محصوله، رغم عدم اعتياده على التقلبات المناخية السريعة يوميًا، مضيفًا أن مؤسسات وزارة الزراعة والإنذار المبكر توجّههم للتعامل في هذه الحالات، قائلًا: «بنقرب له الموضوع وننصحه وندي له التوصية اللي بينفذها على طول من غير ما هو ما يحلل ولا يعرف المناخ راح فين ولا جاي منين»

وأكمل: «التغيرات السريعة والمتسارعة من يوم للتاني الفلاح نفسه يقولك بص والله أنا مش عارف الجو ماشي إزاي ومش عارف أعمل إي.. بيجي بقى دور مؤسسات وزارة الزراعة والمؤسسات المعنية بالإنذار المبكر وتحليل المناخ».