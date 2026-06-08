زيلينسكي: أوروبا يجب أن تلعب دورا رئيسيا في أي مفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا

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شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، على ضرورة أن تلعب أوروبا دورا رئيسيا في أي مفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك لدى وصوله إلى لندن لإجراء محادثات مع حلفاء أوروبيين بارزين.

وقبيل الاجتماع الذي يستضيفه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أوضح زيلينسكي أن المحادثات ستركز على الجهود المستقبلية لدعم المجهود الحربي لأوكرانيا، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "يجب أن تكون أوروبا جزءا من المفاوضات، ويجب أن تكون قوية".

ويشارك في الاجتماع المنعقد في مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وتعد مجموعة الدول الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والمعروفة باسم مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (إي 3)، من أبرز الداعمين لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022.

كما تقود بريطانيا وفرنسا مبادرة "تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا كجزء من عملية السلام.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب ضربة بطائرة مسيرة روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا ينتظرون في محطة حافلات جنوب شرق أوكرانيا.