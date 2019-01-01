أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الجمهورية الإسلامية تعتزم رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة أولية إلى مستوى 5ر4%.

وقال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي: "منشآتنا تتطلب مستوى تخصيب يتراوح بين 1ر1 و5ر4%، ومن ثم فإن أي نسبة دون 5% ستكون كافية في الوقت الحالي".

وكانت إيران أعلنت أمس تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

وهددت بمزيد من خفض التعهدات بعد شهرين.

كما كانت أعلنت مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق، ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق.