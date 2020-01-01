روسيا تقترح إبقاء نقطة تفتيش واحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، لإبقاء نقطة عبور حدودية واحدة فقط يتم من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية برا على الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بيان نشر على موقع البعثة الدائمة على الإنترنت: "صوتت روسيا (ضد) مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الآلية عبر الحدود، لتقديم المساعدة الإنسانية لسورية قدمه وفدا بلجيكا وألمانيا".

وأضاف البيان: "سنقدم مشروع قرارنا، الذي يتضمن تمديد الآلية لمدة ستة أشهر، مع تخفيض عدد نقاط التفتيش الحالية إلى نقطة واحدة (نقطة تفتيش باب الهوى)".

وفي وقت سابق، اعترضت روسيا والصين في مجلس الأمن على مشروع قرار قدم من بلجيكا وألمانيا، من شأنه تمديد عمل معبرين حدوديين على الحدود بين سورية وتركيا لإيصال المساعدات الإنسانية.