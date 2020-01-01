إثيوبيا: لن نتسبب في العطش لأي طرف بعد ملء سد النهضة

قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، إن «التفاوض بحسن نية هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة».

وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأربعاء، أن «هناك مبالغات ومطالب غير صحيحة من الجانب المصري»، مستطردًا: «لن نتسبب في العطش لأي طرف بعد ملء سد النهضة».

وتابع: «يجب على دول المصب ألا تخاف على تدفقات المياه»، معبرًا عن تقدير بلاده لدور الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة سد النهضة «كمراقب وليس كوسيط».

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وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، تواصل اجتماعات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لليوم الخامس على التوالي، أمس الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، بهدف التباحث حول ملء وتشغيل سد النهضة، والصول إلى اتفاق.

وأوضحت وزارة الري، وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل، وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء في كلا السدين، إلا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول، بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي، إضافة إلى آثار فترة الجفاف، حيث ظلت هذه النقطة كنقطة خلاف رئيسية.

وأكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المصرية، أن الجانب الإثيوبي يرفض التوقيع على أي اتفاق، وبعد 16 جولة متصلة من المفاوضات فيما يخص سد النهضة، تتنصل إثيوبيا من كل ما اتفقت عليه.