تنحي محامي نتنياهو قبل 11 يوما من جلسة جديدة من محاكمته باتهامات بالفساد

تنحى محام يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، وذلك قبل 11 يوما من الجلسة الثانية من محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد.

وتنحى المحامي ميخا فيتمان بعد قرار اتخذته لجنة "مراقب الدولة" الخميس الماضي برفض طلب من نتنياهو لقبول دعم مالي يصل إلى عشرة ملايين شيكل (نحو ثلاثة ملايين دولار) من قطب الأعمال سبنسر بارتريتش.

ورفضت اللجنة الطلب، وأرجعت هذا إلى تضارب المصالح، كون بارتريتش على قائمة الشهود في المحاكمة. وأضافت اللجنة، في رسالة إلى محامي نتنياهو، إنه سيتم اعتبار المبلغ هدية، وهو أمر يحظر القانون على أي مسؤول عام قبوله. ويواجه نتنياهو بالفعل اتهامات بقبول هدايا بالمخالفة للقانون.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن فيتمان قلق بشأن إمكانية عدم حصوله على أجره في ضوء قرار اللجنة. ورفض فيتمان التعليق على الأمر.

وكان فيتمان قد انضم إلى الفريق القانوني لنتنياهو مؤخرا، وكان محامون آخرون تنحوا عن تمثيل نتنياهو لأسباب مشابهة. وقد مثّل فيتمان نتنياهو في الجلسة الأولى للمحاكمة في مايو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بتقاضي رشى والاحتيال وخيانة الآمانة ، بقيامه بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا باهظة الثمن. ويقول نتنياهو إن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف للإطاحة به.