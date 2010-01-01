تونس تطلب من بلجيكا مراجعة تمديد الإغلاق لحدودها من أجل السياحة

طالب وزير السياحة التونسي محمد علي التومي السلطات في بلجيكا، اليوم الأربعاء، بمراجعة قرارها تمديد إغلاق الحدود مع عدد من الدول، ومن بينها تونس على الرغم من سيطرتها على وباء كورونا.

وطالب الوزير في لقائه السفير البلجيكي في تونس إبلاغ سلطات بلاده بمراجعة قرار الغلق "لإعتبار أن تونس تعد حاليا بلدا آمنا صحيا، ومن البلدان القلائل التى نجحت في إحتواء وباء كورونا"، وفق ما جاء في بيان صحفي لوزارة السياحة.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر اعتبارا من مطلع يوليو الجاري رفع قيود السفر إلى 15 دولة خارج الاتحاد، ومن بينها تونس، غير أن بلجيكا تجاهلت هذا القرار ومددت الإغلاق مع عدد من الدول من بينها تونس.

وفتحت تونس حدودها بالكامل منذ 27 يونيو بعد اعلانها السيطرة على وباء كورونا، وانحسار الإصابات المحلية إلى مستوى الصفر باستثناء إصابات قليلة لدى الوافدين من الخارج.

ونقلت وزارة السياحة عن السفير البلجيكي بتونس أنه سيعمل على تجديد طلبه للسلطات المعنية في بلاده بضرورة مراجعة هذا التصنيف، وإعطاء الأولوية في فتح الحدود، وكذلك في السفر لمواطنيها إلى تونس، بالنظر لما تحقق من نتائج إيجابية في السيطرة على انتشار وباء كورونا.

وقال وزير السياحة في وقت سابق عن تونس جاهزة لاستقبال السياح الأجانب مع اعتمادها بروتوكولا صحيا في النزل والوجهات السياحية في البلاد.