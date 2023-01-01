قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم تقديم خدمات طبية مجانية متنوعة ل٦٦ سيدة, و١٨ زيارة منزلية وتطعيم ٤٠ طفلا، وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي ل٣٥٠ مواطنا، وتقديم ١٨١ خدمة لمبادرات الصحة العامة، وذلك من خلال ١٤ يوما من انطلاق المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بواحة سيوة.

جاء ذلك خلال متابعته لعمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم إطلاقها منذ ١٤ يوما، حيث تفقد وحدة اغورمى التابعة لإدارة سيوة الصحية وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم.

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، متابعاً مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وأكد أنه تم تقديم ٤ خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد ٣ أطفال، فيما قدمت ١٢٩ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلو، بالإضافة لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا، القولون، الرئة ، عنق الرحم" بملئ عدد ١٥ استمارة استبيان.

كما تم المرور على ٣٢ منشأة غذائية وسحب ١٢ عينة وإعدام ١٢٠ كجم من الأغذية وعدد ٣٥ لتر من المشروبات والمرور على ٨ محطات مياه وسحب عدد ٢٩ عينة من شبكات المياة العادية والمرور على مصنعين مياه معدنية.