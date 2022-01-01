الجزائر وإيران تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين

اتفقت الجزائر وإيران، اليوم السبت، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه اتفق مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف (الذي يزور إيران حاليا)، على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين بين البلدين، مشيرا إلى بحث بلاده مع الجزائر إلغاء تأشيرات الدخول لكلا البلدين، وفق وكالة «سبوتنيك».

وأضاف عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الجزائري، أنهما بحثا التطورات الإقليمية وتطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة، مؤكدا أن الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك، وأنه يجب اللجوء إلى الحوار ووقف إطلاق النار هناك.

ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.