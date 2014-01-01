الهلال والاتحاد يشعلان صراع التعاقد مع تريزيجيه

يتنافس الثنائي السعودي الهلال واتحاد جدة على ضم محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لموقع "trtspor" التركي، يستعد الهلال واتحاد جدة السعوديان للتقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع تريزيجيه.

أوضح الموقع التركي أن خورخي جيسوس، المدير الفني الجديد للهلال السعودي، يعرف قدرات تريزيجيه جيدًا، حيث سبق له تدريب فنربخشة ويعرف إمكانات تريزيجيه عن قرب، قبل عودته مجددًا لتدريب الهلال.

أتم الموقع التركي تقريره بأن طرابزون سبور ينتظر وصول عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع تريزيجيه، متوقعًا ألا يقل عن 10 ملايين يورو، من أجل السماح لتريزيجيه بالرحيل.

شارك تريزيجيه في 41 مباراة رسمية مع طرابزون سبور في الموسم الماضي، ونجح في هز الشباك 13 مرة، وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ونجح الهلال في التعاقد مع الثنائي كاليدو كوليبالي، قادمًا من تشيلسي، وروبن نيفيز، من وولفرهامبتون، في حين تعاقد اتحاد جدة مع الثلاثي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي والبرتغالي جوتا.