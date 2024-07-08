زعيمة حزب الخضر الفرنسي: لقد انتصرنا والآن سنحكم

يريد حزب الخضر الفرنسي أن يحكم فرنسا بعد الفوز الانتخابي المفاجئ الذي حققه التحالف اليساري الجديد الذي شارك فيه.

وقالت الأمينة العامة لحزب الخضر مارين تونديلييه في باريس: "لقد فزنا والآن سنحكم".

وقالت تونديلييه: "الليلة هناك احتمال كبير أن تكون الجبهة الشعبية (الجديدة) في المقدمة".

وأضافت "الليلة انتصرت العدالة الاجتماعية، والليلة انتصرت العدالة البيئية، والليلة انتصر الشعب، والآن بدأ الأمر للتو."

وقالت تونديلييه إن أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ عام 1981 أظهرت مدى أهمية الانتخابات العامة للشعب الفرنسي. وأضافت أن "هذا انتصار رائع للديمقراطية، إنه ملك لكم جميعا."

وقالت زعيمة حزب الخضر "كنا في قمة مستوانا بفضل الجبهة الشعبية الجديدة، وهذا أمل هائل أبدعه هذا الائتلاف اليساري وحزب الخضر، وهو يشكل الحدث في هذه الانتخابات."

وأكدت زعيمة حزب الأخضر أن التحالف اليساري الجديد المكون من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين واليساريين تم تشكيله منذ أربعة أسابيع فقط.