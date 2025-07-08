هيئة التجارة البحرية البريطانية: سفينة إم في إترنيتي تعرضت لأضرار جسيمة بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تحديث لها أن السفينة "إم في إترنيتي سي" تعرضت لـ"أضرار جسيمة وفقدت نظام الدفع الخاص بها بالكامل"، إثر تعرضها لهجوم قرب محافظة الحديدة في اليمن.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأن السفينة "مُحاطة بزوارق صغيرة وتتعرض لهجوم مستمر".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق أمس الاثنين، إنه قد تم إنقاذ طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران جراء هجوم في البحر الأحمر، بعد أن غادروها في أعقاب تسرب المياه إليها، وذلك في هجوم وصفته شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأنه "يحمل طابع" جماعة الحوثي في اليمن.

وتعرضت سفينة "ماجيك سيز" المملوكة لجهة يونانية وترفع علم ليبريا، لهجوم بالقذائف من قبل من كانوا على متن زوارق بحرية صغيرة، ورد فريق الأمن المسلح الموجود على متن السفينة على مصادر النيران.

وأكدت الهيئة البحرية البريطانية أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير بعد أن أنقذتهم سفينة تجارية عابرة.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد توقفت عن شن الهجمات المسلحة في البحر الأحمر، في إطار الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة مطلع مايو الماضي.