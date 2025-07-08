محمد الشاذلي: تعديل قانون الرياضة ليس له علاقة بالأهلي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ عام 2019، وأن جميع التعديلات التي جرت جاءت وفق رؤية شاملة لتطوير المنظومة الرياضية في مصر، وليس استجابة لأي موقف أو نادٍ بعينه.

وقال الشاذلي، في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، إن الحديث عن تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي غير صحيح ولم يُطرح للنقاش داخل الوزارة، موضحًا أن البعض فسر البند بشكل خاطئ واعتقد أنه موجه خصيصًا للنادي الأهلي، وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة كانت لديها تصورات عديدة لتعديل القانون خلال السنوات الماضية، لكن الظروف لم تكن مناسبة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق بند الـ12 سنة بدلًا من 8 سنوات تم طرحها من قِبل وزير الشباب والرياضة ضمن مناقشات التطوير المؤسسي.

وتابع :" لقد حدد القانون الجديد أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية من 7 إلى 14 عضوا من المستوفين لشروط الترشح.وحدد 4 شروط للترشح على عضوية الهيئة في المادة 21، فيما كشفت المادة 22 عن سقوط العضوية في حالة فقدان العضو لشرط من شروط الترشح المنصوص عليها.".

وأردف:" ونصت المادة الرابعة في القانون الجديد على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى، ويبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات الثلاث بأثر فورى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على وجود تنسيق دائم مع اللجنة الأولمبية الدولية، خاصة من خلال النائبة آية مدني، عضو اللجنة الدولية، لضمان توافق التعديلات مع الميثاق الأولمبي، بما يحقق الاستقرار القانوني والتنظيمي للرياضة المصرية.