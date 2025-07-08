 كندا تعتقل عسكريين متورطين في تأسيس ميليشيا معادية للحكومة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كندا تعتقل عسكريين متورطين في تأسيس ميليشيا معادية للحكومة

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يوليه 2025 - 11:02 م

 ألقت السلطات الكندية، القبض على 4 رجال بينهم أفراد من القوات المسلحة الكندية بتهمة تأسيس "ميليشيا معادية للحكومة"، والتخطيط للاستيلاء على أراض في مقاطعة كيبيك

 وأعلنت الشرطة الملكية الكندية، اليوم الثلاثاء، توجيه اتهامات لثلاثة مشتبه بهم (تتراوح أعمارهم بين 24 - 25 عاما) بالتحريض على القيام بأنشطة إرهابية، فيما اتُهم المشتبه به الرابع "33 عاما" بحيازة أسلحة وذلك من بين جرائم أخرى. 

وقالت قوات الشرطة الوطنية، إنها صادرت 16 جهاز تفجير و83 سلاحا وملحقاتها  ونحو 11 ألف طلقة ذخيرة  ونحو 130 خزينة ذخيرة ومعدات رؤية ليلية  ومعدات عسكرية أخرى 

كما تردد أن المشتبه بهم شاركوا في تدريبات عسكرية وتمارين إطلاق نار وتمارين لمواجهة المهام الصعبة، كما  نفذوا "عملية استطلاع" كجزء من خطة لـ"الاستيلاء بالقوة على أراض في منطقة مدينة كيبيك".

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