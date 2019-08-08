الداخلية الفرنسية: وصول 30 إمرأة إيزيدية بأطفالهن إلى تولوز جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية وصول مجموعة تضم 30 إمرأة إيزيدية من ضحايا تنظيم (داعش) برفقة أبنائهن إلى مطار "تولوز- بلانياك" الواقع بمدينة "تولوز" جنوب غربي فرنسا، على متن طائرة قادمة من مدينة "أربيل" العراقية وذلك في إطار برنامج استقبال اللاجئين في فرنسا.

وقالت الوزارة - في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس مقتطفات منه - إنه بوصول هذه المجموعة الجديدة يصل عدد العائلات الإيزيدية التي وصلت فرنسا إلى 75 شخصا، وذلك منذ أول عائلة في ديسمبر 2018 (16 امرأة وأطفالهن- إجمالي 83 شخصا) تليها عائلة أخرى (28 عائلة - اجمالي 132 شخصا) في نهاية مايو الماضي.

وأعلنت - في بيانها - أن السلطات المحلية ستقوم بتوزيع العائلات الإيزيدية في عدة مناطق بفرنسا حيث ستؤمن لهم الظروف اللازمة للحياة الكريمة من مأوى وأمن وتعليم وعلاج.

وأوضح الراديو أن هذه العملية تمت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الخارجية الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد مؤخرا للأسيرة الإيزيدية السابقة نادية مراد بأنه سيستقبل 100 عائلة إيزيدية من ضحايا تنظيم (داعش)، وأن سلطات بلاده ستوفر لهم الحماية والأمن والتعليم إلى جانب المرافق الاجتماعية والطبية.