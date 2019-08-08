كلوب يوضح موقف ساديو ماني من المشاركة في افتتاح الدوري الإنجليزي

فتح يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي إمكانية مشاركة ساديو ماني، لاعب فريقه أمام نوريتش سيتي في افتتاحية البريميرليج، وذلك على الرغم من عدم مشاركته في أي مباراة ودية مع الريدز خلال الفترة التحضيرية للموسم.

وقال كلوب في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي :"ساديو ماني كانت لديه إجازة لمدة أسبوعين فقط، لذلك لم يخسر الكثير وهي أخبار سارة ويبدو أنه لائقًا من الناحية البدنية".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ليفربول إيكو :"في يوم الأربعاء الماضي خاض ماني تدريبه الأول معنا، وهو الآن يشارك في المران الجماعي لأول مرة وهو في حالة معنوية جيدة، وسيبقى ضمن خياراتنا".

يُذكر أن ساديو ماني وصل مع منتخب بلاده السنغال إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية قبل أن يخسر أمام المنتخب الجزائري.