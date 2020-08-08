 بالفيديو.. معرض فني في بكين يوثق معركة الصين ضد كورونا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. معرض فني في بكين يوثق معركة الصين ضد كورونا

نور رشوان
نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 4:05 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 4:05 م

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، مقطع فيديو من داخل معرض فني تم إقامته في برلين؛ لتوثيق معركة الصين ضد فيروس كورونا المستجد.
ويضم المعرض صورًا ولوحات توثق جهود الأطقم الطبية والتمريضية لمواجهة الفيروس، وكذلك أيضًا تعامل المواطنين معه.


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