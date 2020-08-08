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نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، مقطع فيديو من داخل معرض فني تم إقامته في برلين؛ لتوثيق معركة الصين ضد فيروس كورونا المستجد.ويضم المعرض صورًا ولوحات توثق جهود الأطقم الطبية والتمريضية لمواجهة الفيروس، وكذلك أيضًا تعامل المواطنين معه.
📹 معرض فني في بكين يوثق معركة #الصين ضد وباء كوفيد-19#فرانس_برس pic.twitter.com/0oh5kx0Gy0
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 8, 2020
📹 معرض فني في بكين يوثق معركة #الصين ضد وباء كوفيد-19#فرانس_برس pic.twitter.com/0oh5kx0Gy0