محمد علي خير: الناس بقت بتسلم وتبوس ونسيت كورونا

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الشعب المصري بدأ يعود لحياته الطبيعية ويتناسى أن فيروس كورونا ما زال موجوداً، مشيرًا إلى التخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات نظرًا لشعور المواطنين بالاطمئنان جراء تراجع الإصابات بشكل كبير وتجاوز مرحلة الذروة.

وطالب محمد علي خير، أثناء تقديمه لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، الحكومة بتحديد موقفها من أزمة كورونا فى مصر وموقفها من عودة الحياة لطبيعتها قبل أن يتخذ المواطن المصري قراره ويعود لحياته، مضيفا: «أنا شايف أننا من قبل ما نوصل لصفر إصابات، الناس بقت بتسلم وتبوس وشكلنا هندخل على الأفراح وقاعات العزاء».

وتابع: «المواطن المصري تقريبًا حسم أموره وبدأ يعود للحياة ويتخلي عن وسائل الوقاية من عدوى فيروس كورونا».

جدير بالذكر أن إحصائيات وزارة الصحة تظهر أن عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بدأ ينخفض بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 95 ألفًا و147 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 50 ألفًا و553 متعافيًا.