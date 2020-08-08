اتحاد المحامين العرب يدعو لمساندة شعب لبنان في فاجعة انفجار بيروت

دعا اتحاد المحامين العرب، جميع المحامين في الوطن العربي، إلى الوقوف صفًا واحدًا مع الشعب اللبناني، وبذل كافة المساعي من أجل دعمه ومساندته في الفاجعة التي أصابته جراء الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت؛ مخلفًا وراءه دمارًا غير مسبوق، ومتسبباً في وقوع أعداد هائلة من الضحايا والمصابين.

ودعا الاتحاد، في بيان له اليوم، إلى فتح باب المساعدات من أجل مساندة الشعب اللبناني الشقيق عامة، وللزملاء المحامين والمحاميات في نقابتي بيروت وطرابلس بكافة سبل الدعم الممكنة، ليؤكد دعمه ومساندته الكاملين للشعب اللبناني الشقيق.

وتابع: "نسأل المولى سبحانه أن يعيد للدولة اللبنانية استقرارها وأمنها في القـريب العاجل، وأن يتغمّد الشهداء بـواسع رحـمـته، وأن يـشـفي جـمـيـع المصابين".

وأكد أنه لمن يرغب في المساعدة عبر حساب الاتحاد البنكي حتى يتم التعاون مع نقابتي بـيروت وطرابلس في الجهات الـرسمـية للمحامين ومـن تـقــوم عـلى تـوزيـع الـمـسـاعــدات في الجمهورية اللبنـانيـة.