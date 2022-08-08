فاولر: نونيز سيساعد صلاح على التحسن وتسجيل الأهداف

يرى روبي فاولر، مهاجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح، نجم وهداف الفريق الحالي سيستفيد من تواجد الأوروجوياني داروين نونيز في صفوف الفريق.

نونيز انضم إلى ليفربول هذا الصيف من صفوف بنفيكا وتألق في أول مباراتين رسميتين بتسجيل هدفين، وشهدت المباريات تعاون مثمر بينه وبين صلاح خاصة مباراة فولهام في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال فاولر في تصريحات خلال مقال له في صحيفة «ميرور»الإنجليزية: «صلاح سيستفيد من وجود نونيز في صفوف ليفربول، كما سيساعده على التحسن خلال الموسم الحالي».

وأضاف: «نعم كان ساديو ماني رائعا ضمن منظومة يورجن كلوب، لكن نونيز سيمنح ليفربول بعدًا آخر بالطريقة التي سيقود بها الخط الأمامي».

وتابع: «نونيز سيساعد على خلق العديد من الفرص التهديفية لصلاح من خلاله لعبه في مركز رأس الحربة الصريح مما يخلف المساحات للاعبي الأطراف».

وأتم: «نونيز يمكنه الاحتفاظ بالكرة جيدا، بطاقته البدنية التي لم تكن موجودة من قبل في صفوف ليفربول».

وتعادل ليفربول في أول مباراة له بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لكل فريق أمام فولهام، في مباراة شهدت توقيع صلاح ونونيز على هدفي الريدز.