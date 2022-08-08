تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسي تحت عنوان "ما هو دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟"، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل.

ويشارك في الحلقة النقاشية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤن المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فيما يدير الصالون محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية.

ويتناول الصالون "دور وزارة التموين بشكل عام والآلية العادلة لتوزيع الدعم على المواطنين في النظام التمويني، ودور الوزارة في القضاء على السلوك الاحتكاري، ودور جهاز حماية المستهلك، ودور المجتمع المدني في رفع الثقافة الاستهلاكية".

ويثير الصالون عدداً من الأسئلة حول دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق، وخطة الوزراة للسيطرة على التضخم وضبط اسعار السلع، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمانة وصول الدعم لمستحقيه.

ويناقش الصالون خطة الوزارة لرفع نسب الاكتفاء من القمح وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، والتحديات التي تواجه تنميه الثروه الحيوانية في المحافظات، والإجراءات التي تتخذها الوزارة في مكافحة الممارسات الاحتكارية، وكيف يضمن المواطن الحصول على السلع باسعارها الفعلية، وكيفية يتعامل المواطن مع أزمة التضخم العالمية الحالية.