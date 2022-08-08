44 شهيدا بينهم 15 طفلا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر ثلاثة أيام، والتي بلغت 44 شهيداً بينهم 15 طفلاً و4 نساء وإصابة 360 بجراح مختلفة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية، حيز التنفيذ على الساعة الحادية عشرة والنصف من أمس الأحد، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وساد الهدوء مناطق قطاع غزة والمدن والبلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، بعد دخول وقت وقف إطلاق النار.

وكانت مصر توصلت لتفاهمات بين حركة الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" ودعت إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل.

وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيليا استمر لثلاثة أيام أسفر عن عشرات الشهداء ومئات المصابين وتدمير عشرات المنازل.

وردت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وفصائل المقاومة، بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، والبلدات المدن في الداخل الفلسطيني المحتل، أدت لأضرار وإصابات.