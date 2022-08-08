أوكرانيا تعلن إحباط «مؤامرة روسية» لاغتيال وزير دفاعها

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، إحباط ”مؤامرة روسية“ لاغتيال وزير دفاعها ألكسي ريزنيكوف، ورئيس وكالة المخابرات العسكرية.



جاء ذلك بحسب ما كشف جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، الذي أعلن إلقاء القبض على شخصين جندتهما أجهزة المخابرات الروسية لأجل ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



وقال الجهاز في بيان صدر عنه إن ”الأجهزة الأمنية الأوكرانية أحبطت مؤامرة وكالة المخابرات العسكرية الروسية لاستخدام مجموعة تخريبية لتنفيذ ثلاث عمليات قتل استهدفت إحداها ناشطا أوكرانيا بارزا“.



ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.



وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير، وتخضع عمليات تأمين كبار المسؤولين في البلاد لإجراءات مشددة للغاية.